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Сегодня, 13:55

Салихова заявила, что «Ростову» дарились всевозможные пенальти

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна подвела итоги сезона-2022/23 российского чемпионата, высказавшись по поводу результатов «Ростова» под руководством Валерия Карпина.

«За их переезды и неудобства в качестве компенсации «Ростову» дарились всевозможные пенальти, но Карпин есть Карпин, поэтому весенний отрезок традиционно был провален», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

«Ростов» по итогам сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) занял четвертое место в таблице. Клуб набрал 53 очка. Обладателем золотых наград по итогам сезона стал петербургский «Зенит».

В рамках 30-го тура ростовская команда уступила ЦСКА со счетом 1:4 в матче за серебряные награды. Из-за этого поражения клуб также уступил «Спартаку» третью строчку в таблице.

Источник: https://metaratings.ru/news/salikhova-rostovu-darilis-vsevozmozhnye-penalti-no-karpin-est-karpin-vesna-tradicionno-provalena-258148/
Валерий Карпин
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РПЛ
ФК Ростов
Зарема Салихова
3
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
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 28 1 4
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