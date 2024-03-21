Ахметов — о матче с «Црвеной Звездой»: «Дай бог сыграю в основном составе»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от товарищеского матча с «Црвеной Звездой».

— Как проводите паузу в чемпионате — это время до поездки? Как самочувствие?

— Хорошо проводим тренировочный процесс, у нас было время для небольшого отдыха. Хорошо отдохнули, с этой недели принялись за работу. Хорошо работаем и готовимся к матчу и к оставшейся части сезона.

— Вы рассчитываете сыграть в основном составе в субботу в Белграде?

— Вообще, хочется, конечно. Но принимать решение будет главный тренер. Дай бог сыграю.

Матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» пройдет 23 марта на стадионе «Райко Митич» и начнется в 21.00 мск.