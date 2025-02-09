Комличенко: «Ростов» на дорогие трансферы «Спартака» и «Зенита» сможет ответить дисциплиной»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко заявил, что его команда, несмотря на дорогостоящие усиления топ-клубов, сможет навязать им борьбу в чемпионате.

— «Спартак» и «Зенит» позволяют себе многомиллионные трансферы. Чем может ответить «Ростов»?

— Командными действиями, как всегда. Работоспособностью, старанием, дисциплиной, порядком. У нас же никогда каких-то крупных покупок не было. Тут всё как всегда, ничего нового, — приводит слова форварда «ВсеПроСпорт».

«Спартак» ранее объявил о покупках Ливая Гарсии и Ильи Помазуна, также близок трансфер Пабло Солари. «Зенит» пополнился Луисом Энрике и готовит сделку по Родриго Саласару.

После 18 матчей «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками.