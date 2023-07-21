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Сегодня, 14:45

Ахметов рассказал, как Акинфеев подшучивал над игроками ЦСКА

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов вспомнил, как голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев подначивал Георгия Кырнаца после победы над «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Ха-ха. Больше всех его травил Игорь. Помазу тоже доставалось по этой теме. Игорь говорил: «Илюх, даже Кырнац «сухарь» против «Реала» оформил». Он молодых вообще всегда держал в тонусе. Шутки про плов, меня и Баху [Зайнутдинова] всегда были», — цитирует Акинфеева Sport24.

Сегодня, 21 июля, «Краснодар» сыграет с «Динамо» в первом туре РПЛ сезона-2023/24. Начало — в 19.00 мск.

Игорь Акинфеев
Ильзат Ахметов
ФК Краснодар
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
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23.07 17:30
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