Айдамиров: «Зачем нам обсуждать переход в Азию? Мы в Европе»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос, будет ли обсуждаться возможный переход в АФК на ближайшем заседании исполкома РФС.

«Не слышал о таком. Зачем обсуждать Азию? Мы находимся в Европе», — сказал Айдамиров.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. 17 сентября президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы вернутся к соревнованиям только после окончания СВО.