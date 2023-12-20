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Александр Белозеров: «Слуцкий сказал мне, что стал бы журналистом, если бы не футбол»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший российский футболист Александр Белозеров поделился мнением о том, кем бы стал тренер Леонид Слуцкий, если бы не футбол. Защитник играл под руководством Слуцкого в «Крыльях Советов».

«Слуцкий устраивал тимблидинги, водил нас в рестораны, в баню, на шашлыки. Это раскрепощало — так же, как и сами тренировки. Слуцкий — прекрасный психолог. Мы с ним как-то разговорились, кем бы кто стал, если бы не футбол. Слуцкий ответил: «Журналистом». Кем он сейчас отчасти и стал. Он невероятно коммуникабелен. За полгода я с Романцевым, может, только раз в лифте и поговорил, а с Викторовичем — по три раза по часу. И не только про футбол», — приводит слова Белозерова Sport24.

Ранее «СЭ» сообщил, что Слуцкий может возглавить один из китайских клубов.

Последним местом работы тренера был «Рубин». Слуцкий возглавлял казанскую команду с декабря 2019 до ноября 2022 года.

Источник: Sport24
Александр Белозеров
Леонид Слуцкий
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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