Александр Белозеров: «Слуцкий сказал мне, что стал бы журналистом, если бы не футбол»

Бывший российский футболист Александр Белозеров поделился мнением о том, кем бы стал тренер Леонид Слуцкий, если бы не футбол. Защитник играл под руководством Слуцкого в «Крыльях Советов».

«Слуцкий устраивал тимблидинги, водил нас в рестораны, в баню, на шашлыки. Это раскрепощало — так же, как и сами тренировки. Слуцкий — прекрасный психолог. Мы с ним как-то разговорились, кем бы кто стал, если бы не футбол. Слуцкий ответил: «Журналистом». Кем он сейчас отчасти и стал. Он невероятно коммуникабелен. За полгода я с Романцевым, может, только раз в лифте и поговорил, а с Викторовичем — по три раза по часу. И не только про футбол», — приводит слова Белозерова Sport24.

Ранее «СЭ» сообщил, что Слуцкий может возглавить один из китайских клубов.

Последним местом работы тренера был «Рубин». Слуцкий возглавлял казанскую команду с декабря 2019 до ноября 2022 года.