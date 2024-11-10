«Ахмат» — «Зенит»: Кассьерра вывел гостей вперед

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«Зенит» вышел вперед в гостевом матче против «Ахмата» в 15-м туре РПЛ — 2:1.

На 21-й минуте отличился форвард сине-бело-голубых Матео Кассьерра.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит».