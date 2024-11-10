Алаев — о наказании Роши и Литвинова: «С уважением отношусь к КДК, но решение странное»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал эпизод с массовой дракой в матче 14-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА (2:0).

Во втором тайме встречи между футболистами произошла потасовка, в результате которой были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и хавбек красно-белых Руслан Литвинов.

— Что скажете о драке в дерби?

— Я буду откровенен, мне кажется, судья потерял контроль. На 7-9-й минуте полыхнуло. Драка была ожидаема. С уважением отношусь к КДК, но решение странное. У меня возник диссонанс, когда увидел наказание. Выглядит странно, что Роше три игры, Литвинову — две. При этом Бабичу и Гуарирапе — ноль.

— Что смущает в наказании?

— Я очень плохой судья... Но мне кажется, у Роши — однозначно красная. Но также как и Литвинов, действовал Гуарирапа и Бабич. Судья потерял контроль.

КДК РФС принял решение дисквалифицировать Рошу на три игры, а Литвинова — на две по итогам матча РПЛ.