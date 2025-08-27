«Ахмат» вывел защитника Шатару из заявки на сезон
«Ахмат» вывел из заявки на сезон защитника Милоша Шатару, сообщается на официальном сайте РПЛ.
Как утверждается на сайте лиги, футболист был исключен из заявки команды во вторник, 26 августа.
Шатара перешел в «Ахмат» в январе 2023 года. В сезоне-2025/26 защитник принял участие в одном матче — он вышел на замену во втором тайме игры 1-го тура РПЛ против «Рубина» (0:2).
Контракт 29-летнего боснийца с «Ахматом» действует до конца июня 2026 года.
Источник: Страница «Ахмата» на сайте РПЛ
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|Факел – Локомотив
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|- : -
|10.10
|19:30
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|- : -
|11.10
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|К
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|2
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ЦСКА
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|1
|1
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