Источник: «Крылья Советов» договорились об аренде форварда ЦСКА Гайча

«Крылья Советов» договорились об аренде нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Ранее «СЭ» сообщал об интересе самарцев к футболисту.

Как утверждает Карпов, 26-летний аргентинец проведет остаток сезона-2025/26 в «Крыльях» на правах бесплатной аренды с зарплатой 3,5 миллиона рублей в месяц, оставшиеся 4 миллиона рублей в месяц футболисту будут платить армейцы. Игрок должен будет прибыть в расположение «Крыльев Советов» в четверг.

Гайч перешел в ЦСКА в августе 2020 года. В сезоне-2024/25 футболист выступал за «Антальяспор» на правах аренды, нападающий забил 9 голов в 39 матчах за турецкую команду.

В сезоне-2025/26 Гайч ни разу не попал в заявку ЦСКА на официальные матчи.