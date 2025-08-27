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Источник: «Крылья Советов» договорились об аренде форварда ЦСКА Гайча

«Крылья Советов» договорились об аренде форварда ЦСКА Гайча
Адольфо Гайч.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Крылья Советов» договорились об аренде нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Ранее «СЭ» сообщал об интересе самарцев к футболисту.

Как утверждает Карпов, 26-летний аргентинец проведет остаток сезона-2025/26 в «Крыльях» на правах бесплатной аренды с зарплатой 3,5 миллиона рублей в месяц, оставшиеся 4 миллиона рублей в месяц футболисту будут платить армейцы. Игрок должен будет прибыть в расположение «Крыльев Советов» в четверг.

Гайч перешел в ЦСКА в августе 2020 года. В сезоне-2024/25 футболист выступал за «Антальяспор» на правах аренды, нападающий забил 9 голов в 39 матчах за турецкую команду.

В сезоне-2025/26 Гайч ни разу не попал в заявку ЦСКА на официальные матчи.

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Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
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Адольфо Гайч
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Ахмат» вывел защитника Шатару из заявки на сезон
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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