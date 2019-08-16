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«Ахмат» вылетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»

16 августа 2019, 12:23
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Официальный Twitter «Ахмата» сообщает, что команда вылетела в Санкт-Петербург на матч 6-го тура чемпионата России против «Зенита». Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» 17 августа, начало — в 19.00 (мск).

«Зенит» с 13 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» — 10-я строчка и 6 баллов.

Зенит — Ахмат

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