«Ахмат» вылетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»
16 августа 2019, 12:23
Официальный Twitter «Ахмата» сообщает, что команда вылетела в Санкт-Петербург на матч 6-го тура чемпионата России против «Зенита». Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» 17 августа, начало — в 19.00 (мск).
«Зенит» с 13 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» — 10-я строчка и 6 баллов.
«Ахмат» вылетел на выездной матч в Санкт-Петербург! Желаем мягкой посадки и удачной игры! Дала некъ нийс бойл! #ЗенитАхмат pic.twitter.com/5HDG5WyKBF— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) August 16, 2019
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Динамо" – "Локо" и другие матчи