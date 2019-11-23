«Ахмат» в гостях обыграл «Оренбург»

«Ахмат» в матче 17-го тура чемпионата России в гостях победил «Оренбург» со счетом 2:1. Голы в составе грозненцев забили Андрес Понсе (с пенальти) и Одисе Роши. У хозяев в самой концовке встречи отличился Жига Шкофлек.

По ходу матча арбитр Алексей Еськов не назначил в ворота гостей два пенальти.

«Оренбург» занимает восьмое место в таблице. «Ахмат» поднялся на десятое.

За что судьи невзлюбили «Оренбург»? Не назначен еще один пенальти

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17-й тур

«Оренбург» — «Ахмат» (Грозный) — 1:2 (0:1)

Голы: Понсе, 36 — с пенальти (0:1). Роши, 74 (0:2). Шкофлек, 90 (1:2).

«Оренбург»: Климович, Терехов, Радакович, Аюпов, Малых, Мишкич, Рогич (Кулишев, 87), Рикарду Алвеш (Шкофлек, 66), Зотов, Фамейе, Деспотович (Черных, 61).

«Ахмат»: Городов, Мусалов, Анхель, Семенов, Гиголаев, Роши (Митришев, 79), Иванов, Глушаков (Нижич, 90+2), Исмаэл, Харин, Понсе (Садулаев, 89).

Предупреждения: Гиголаев, 33. Аюпов, 35. Иванов, 64. Роши, 66. Малых, 72.

Судьи: Еськов. Калугин (оба — Москва), Абусуев (Санкт-Петербург).

23 ноября. Оренбург. Стадион «Газовик».