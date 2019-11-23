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За что судьи невзлюбили «Оренбург»? Не назначен еще один пенальти

12:34
23 ноября. Оренбург. «Оренбург» — «Ахмат». 23 ноября. Оренбург. «Оренбург» — «Ахмат».
23 ноября. Оренбург. «Оренбург» — «Ахмат».
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На 37-й минуте матча 17-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Ахмат» арбитр Алексей Еськов ошибочно не назначил второй пенальти в ворота гостей.

23 ноября. Оренбург. «Оренбург» — «Ахмат».
23 ноября. Оренбург. «Оренбург» — «Ахмат».

В том эпизоде Деспотович сыграл в мяч, прокинув его вперед. А через мгновение вратарь грозненцев Городов совершил фол по неосторожности, ударив нападающего правой ногой по левой ноге и сбив его. Нарушение правил произошло уже в штрафной площади. (Александр Бобров)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Оренбург — Ахмат

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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