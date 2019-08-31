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«Ахмат» — «Тамбов»: Глушаков остался в запасе грозненцев

18:19
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Стали известны стартовые составы на матч 8-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Тамбов». Полузащитник грозненцев Денис Глушаков начнет игру на скамейке запасных.

Состав «Ахмата»: Гудиев — Уциев, Семенов, Нижич, Мусалов — Шиманьски, Швец — Исмаэль, О. Иванов, Садулаев — Ан. Понсе

Состав «Тамбова»: Шелия — Ойеволе, Таказов, Осипенко — Рыбин, Чуперка, Карасев, Тетрашвили — Килин, Костюков, Аппаев

Ахмат — Тамбов

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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