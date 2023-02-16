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Тренер Давидян: «Сперцян не потерялся бы у Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Алина Савинова
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Бывший тренер академии «Краснодара» Мхитар Давидян считает, что полузащитник Эдуард Сперцян мог бы проявить себя в системе главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Даже если брать Англию, то, по моему мнению, Сперцян не потерялся бы у Гвардиолы в «Манчестер Сити». Потому что Хосеп пропагандирует тот футбол, который близок Эдуарду по стилю его игры и интеллекту. Но в «Манчестер Сити» футбол, грубо говоря, не английский. У Гвардиолы он не потерялся бы, а еще больше раскрыл бы свой потенциал», — цитирует Давидяна Metaratings.ru.

22-летний Сперцян выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч, забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-davidyan-obyasnil-pochemu-spercyan-ne-poteryalsya-by-v-manchester-siti-u-gvardioly-228329/
Хосеп Гвардиола
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Манчестер Сити
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