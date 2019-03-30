"Ахмат" – "Спартак": 30 марта, прямая трансляция – в 16.30

В субботу, 30 марта, "Спартак" в центральной встрече 21-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги в гостях сыграет с "Ахматом". Команды выйдут на поле в Грозном в 16.30 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Ахмат" – "Спартак".

После 20 туров таблицу по-прежнему возглавляет "Зенит", у него 41 балл. "Спартак" в свою очередь расположился на пятой строчке с 33 очками, отставая на три очка от ЦСКА, и на два от "Локомотива" и "Краснодара". "Ахмат" в то же время имеет в активе 27 очков и восьмое место.

Соперники, увы, не смогут выйти на поле в оптимальных составах. Так, у хозяев поля не сможет сыграть Мохаммади (дисквалификация). А вот у красно-белых потери существеннее – Зобнин, Кутепов, Жиго, Фернанду, Ребров (все – травмированы) и Ханни (дисквалификация).

После матча "Ахмат" – "Спартак" на сайте "СЭ" вас будут ждать обзор игры, видео голов (хайлайты), мнения тренеров, экспертов и другие материалы об играх премьер-лиги.

"Ахмат" – "Спартак": чемпионат России, премьер-лига, 21-й тур, 30 марта 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 16.30 (мск)