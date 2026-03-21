«Ахмат» — «Ростов»: стартовые составы команд

«Ахмат» и «Ростов» объявили составы на матч 22-го тура РПЛ.

«Ахмат»: Ульянов, Цаке, Богосавац, Сидоров, Ндонг, Садулаев, Касинтура, Пряхин, Келиано, Самородов, Мелкадзе.

Запасные: Шелия, Абдулкадыров, Ибишев, Заремохазабиех, Хлусевич, Жемалетдинов, Кенжебек, Давлитгереев, Гадио, Царукян, Мансилья, Конате.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Прохин, Семенчук, Вахания, Игнатов, Чистяков, Щетинин, Комаров, Голенков, Сулейманов.

Запасные: Ханкич, Одоевский, Эль-Аскалани, Бабакин, Лангович, Мохебби, Аджаса, Кучаев, Байрамян, Шанталий, Шамонин.

Матч «Ахмат» — «Ростов» пройдет в субботу, 21 марта и начнется в 13.45 (мск). Грозненцы занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками, ростовчане идут на 11-й строчке с 22 очками.