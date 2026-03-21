«Балтика» сыграет с «Сочи» в эксклюзивном комплекте формы
«Балтика» выйдет на домашний матч 22-го тура РПЛ против «Сочи» в эксклюзивном комплекте формы, посвященном игре «Морской бой».
Форма выполнена в белом цвете и украшена классическим гюйсом в темно-синем исполнении. Фоновый паттерн составили элементы, выполненные в виде узнаваемых элементов игры.
Матч «Балтика» — «Сочи» пройдет в Калининграде в субботу, 21 марта и начнется в 20.30 (мск). Хозяева занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками, гости идут на последней, 16-й строчке с 9 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
Новости