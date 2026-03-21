«Балтика» сыграет с «Сочи» в эксклюзивном комплекте формы

«Балтика» выйдет на домашний матч 22-го тура РПЛ против «Сочи» в эксклюзивном комплекте формы, посвященном игре «Морской бой».

Форма выполнена в белом цвете и украшена классическим гюйсом в темно-синем исполнении. Фоновый паттерн составили элементы, выполненные в виде узнаваемых элементов игры.

Матч «Балтика» — «Сочи» пройдет в Калининграде в субботу, 21 марта и начнется в 20.30 (мск). Хозяева занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками, гости идут на последней, 16-й строчке с 9 очками.