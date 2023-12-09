«Ахмат» — «Ростов»: Лангович получил красную карточку

Защитник «Ростова» Андрей Лангович получил красную карточку на 90+7-й минуте матча 18-го тура РПЛ с «Ахматом» — 0:0.

ВАР начал просматривать эпизод с участием Ланговича на предмет красной карточки. Потом к монитору пошел главный судья Ян Бобровский и после просмотра отменил желтую и показал игроку красную за фол последней надежды.