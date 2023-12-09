«Ахмат» — «Ростов»: Лангович получил красную карточку
Защитник «Ростова» Андрей Лангович получил красную карточку на 90+7-й минуте матча 18-го тура РПЛ с «Ахматом» — 0:0.
ВАР начал просматривать эпизод с участием Ланговича на предмет красной карточки. Потом к монитору пошел главный судья Ян Бобровский и после просмотра отменил желтую и показал игроку красную за фол последней надежды.
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|
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|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|2 : 0
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|3 : 0
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|0 : 0
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
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|Г
|
|
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Зенит
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|
|
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Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
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|И
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
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|1
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Ростов
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|1
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