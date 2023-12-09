Кечинов считает, что нет смысла менять главного тренера «Спартака» в межсезонье

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» рассказал, стоит ли красно-белым увольнять главного тренера Гильермо Абаскаля во время зимней паузы.

«Нужно дождаться конца сезона, чтобы понять, куда с этим тренером «Спартак» идет. Либо вперед, либо назад. Либо топчится на месте, что тоже не очень хорошо. Сейчас дергаться в эту паузу и искать нового тренера нет смысла. Надо дождаться конца чемпионата», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» по итогам 18 туров занимает 5-е место, набрав 30 очков. 2 марта 2024 года «Спартак» сыграет в гостях с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.