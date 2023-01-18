Канчельскис — о Дзюбе в «Торпедо»: «Он рвался в депутаты, а теперь хочет играть в футбол!»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» возможный переход нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».

«Дзюба же рвался в депутаты! А теперь хочет дальше играть в футбол. Видимо, он передумал завершать карьеру. Посмотрим, где он окажется по итогу. «Торпедо» он не помешает, у клуба проблема с атакующими футболистами. Но, думаю, агенты наверняка ищут Дзюбе варианты и в Европе», — сказал Канчельскис «СЭ».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

15 января стало известно, что форвард может подписать контракт с «Торпедо» до конца сезона-2022/23.