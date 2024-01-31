Фернандо предположил, кем может стать Глушаков по завершении карьеры

Бывший полузащитник московского «Спартака» Фернандо в интервью «СЭ» предположил, кем может стать после завершения карьеры капитан чемпионского состава «Спартака» образца 2017 года Денис Глушаков.

«В нашей команде он был капитаном — боссом. Думаю, ему больше подойдет роль менеджера, какого-то управленца, а может быть, и агента», — сказал Фернандо.

Фернандо перешел в «Спартак» летом 2016 года из итальянской «Сампдории». В 2017 году он вместе с командой выиграл чемпионат и Суперкубок России.