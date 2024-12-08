«Ахмат» — «Оренбург»: ничья после первого тайма

Читать «СЭ» в

«Ахмат» и «Оренбург» не сумели открыть счет в первом тайме матча 18-го тура РПЛ.

Игра проходит на «Ахмат Арене» в Грозном.