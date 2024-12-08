Силкин: «Угальде или Тюкавин? Мне больше всего импонирует Кордоба»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин назвал футболиста «Краснодара» Джона Кордобу лучшим нападающим РПЛ.

«Угальде или Тюкавин? Сравнивать их, безусловно, можно. Вообще здорово, что есть с кем сравнивать. Но если говорить о нападающих, мне больше всего импонирует Кордоба из «Краснодара». Что касается Кости, к нему в этом сезоне уже иное внимание. Тот год он провел здорово, собрал все призы. Но сейчас соперники готовятся к нему по-другому. Что-то у него получается, что-то — нет. Хочется, чтобы ломка характера прошла как можно скорее, и он из молодого и перспективного превратился в полноценную боевую единицу, вокруг которой можно строить команду», — сказал Силкин «ВсеПроСпорт».

Угальде с 15 голами возглавляет бомбардирскую гонку, Кордоба с 8 мячами занимает пятую строчку, Тюкавин с 7 голами — восьмую.