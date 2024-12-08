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Силкин: «Угальде или Тюкавин? Мне больше всего импонирует Кордоба»

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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин назвал футболиста «Краснодара» Джона Кордобу лучшим нападающим РПЛ.

«Угальде или Тюкавин? Сравнивать их, безусловно, можно. Вообще здорово, что есть с кем сравнивать. Но если говорить о нападающих, мне больше всего импонирует Кордоба из «Краснодара». Что касается Кости, к нему в этом сезоне уже иное внимание. Тот год он провел здорово, собрал все призы. Но сейчас соперники готовятся к нему по-другому. Что-то у него получается, что-то — нет. Хочется, чтобы ломка характера прошла как можно скорее, и он из молодого и перспективного превратился в полноценную боевую единицу, вокруг которой можно строить команду», — сказал Силкин «ВсеПроСпорт».

Угальде с 15 голами возглавляет бомбардирскую гонку, Кордоба с 8 мячами занимает пятую строчку, Тюкавин с 7 голами — восьмую.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Джон Кордоба
Сергей Силкин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 2 : 3
8.12 14:00
Динамо – Химки
 4 : 1
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 0 : 1
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Манфред Угальде

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

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Фернандо Костанца

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 11 1 3
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