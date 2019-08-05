21:06 | Футбол — РПЛ

"Ахмат" - "Оренбург": Харин открыл счет в матче

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Полузащитник "Ахмата" Евгений Харин забил гол на 49-й минуте матча 4-го тура чемпионата России с "Оренбургом".

Затяжную атаку провел "Ахмат", форвард хозяев Аблай Мбенг не смог пробить с 11-ти метров, но мяч придержал. Защитник гостей Виталий Шахов​ пытался сделать вынос, но тут же набежал Харин и пробил в левый угол.

 

"СЭ" проводит текстовую трансляцию матча 4-го тура "Ахмат" - "Оренбург".

Ахмат – Оренбург

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