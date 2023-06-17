«Ахмат» объявил состав на первый сбор

«Ахмат» опубликовал состав на первый сбор команды, который проходит в Кисловодске с 17 июня по 1 июля.

В расположение грозненцев прибыли все футболисты, кроме восстанавливающихся после травм Лечи Садулаева и Милоша Шатары, а также Марата Быстрова, который находится в составе сборной Казахстана.

Кроме того, к команде присоединился Илья Мосейчук, у которого завершилось арендное соглашение с «Кубанью».