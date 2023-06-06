«Ахмат» объявил об уходе защитника Нижича

«Ахмат» объявил об уходе защитника Зорана Нижича из грозненской команды. Хорват покинет клуб по истечению контракта.

«Зоран оставил свой след в истории клуба. Профессионал самого высокого класса, добрый, отзывчивый, дружелюбный. Мы желаем тебе и твоей прекрасной семье всего самого хорошего, Зоран. Спасибо за замечательные годы совместной работы», — написано в заявлении команды.

Нижич выступал за «Ахмат» на протяжении 5 сезонов, сыграв за это время 91 матч во всех турнирах.