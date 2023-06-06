Защитник «Сочи» Дркушич: «То, что «Зенит» доминирует, плохо для лиги»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич высказался о пятом подряд чемпионстве «Зенита».

«У них слишком много сильных иностранцев плюс хорошие россияне. Если ты имеешь в составе 20-25 футболиста высокого уровня, то так или иначе будешь наверху. Некоторые матчи выигрывают за счет индивидуального мастерства, это очевидный момент. Думаю, то, что они доминируют, плохо для лиги. Да, «Зенит» силен. Но другие клубы должны делать шаги, чтобы встать на один уровень с ним. Чемпионат России должен становиться лучше, более конкурентным», — приводит «РБ Спорт» слова Дркушича.

«Зенит» под руководством Сергея Семака в пятый раз подряд стал чемпионом России. Серебряные медали завоевал ЦСКА, бронзовые награды достались «Спартаку». «Сочи» занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона.