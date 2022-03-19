Экс-врач «Спартака» рассказал о сроках восстановления Айртона после травмы в матче с «Нижним Новгородом»

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, сколько времени займет восстановление защитника красно-белых Айртона после полученной травмы в матче с «Нижним Новгородом».

«Это не самая страшная травма, которая могла случиться. Если бы он порвал ахилл, то все бы было намного хуже. Потребуется операция, чтобы сшить связки, но они быстро заживут. При самом лучшем раскладе Айртон вернется через три месяца. Все будет зависеть от того, насколько Айртон силен духом и насколько сильно хочет скорее вернуться», — сказал Хуншен «СЭ».

Защитник «Спартака» получил травму в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1). Бразилец покидал стадион, опираясь на костыли.