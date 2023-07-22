Голы Гарре и Бабкина принесли «Крыльям» гостевую победу над «Ахматом»
«Крылья Советов» на выезде победили «Ахмат» со счетом 2:1 в матче РПЛ
«Крылья Советов» в гостях обыграли «Ахмат» в матче первого тура РПЛ — 2:1.
Игра проходила на «Ахмат Арене» в Грозном.
На 13-й минуте самарцев вывел вперед Бенхамин Гарре, а на 85-й минуте преимущество гостей удвоил Сергей Бабкин, вышедший со скамейки.
На 90+5-й минуте «Ахмат» сумел сократить отставание в счете благодаря голу Гамида Агаларова с пенальти — арбитр встречи Сергей Карасев назначил одиннадцатиметровый за игру рукой Романа Евгеньева.
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|
|И
|В
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|П
|+/-
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|
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|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Сергей Бабкин
Крылья Советов
|1
|П
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1
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