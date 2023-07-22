Голы Гарре и Бабкина принесли «Крыльям» гостевую победу над «Ахматом»

«Крылья Советов» на выезде победили «Ахмат» со счетом 2:1 в матче РПЛ

«Крылья Советов» в гостях обыграли «Ахмат» в матче первого тура РПЛ — 2:1.

Игра проходила на «Ахмат Арене» в Грозном.

На 13-й минуте самарцев вывел вперед Бенхамин Гарре, а на 85-й минуте преимущество гостей удвоил Сергей Бабкин, вышедший со скамейки.

На 90+5-й минуте «Ахмат» сумел сократить отставание в счете благодаря голу Гамида Агаларова с пенальти — арбитр встречи Сергей Карасев назначил одиннадцатиметровый за игру рукой Романа Евгеньева.