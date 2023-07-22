«Ахмат» — «Крылья Советов»: Агаларов реализовал пенальти на 90+5-й минуте

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов отыграл один гол в матче 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» — 1:2.

Форвард реализовал 11-метровый, назначенный в ворота самарцев за игру рукой.

Агаларов забил первый гол в сезоне-2023/24. В чемпионате России-2022/23 на его счету было три мяча.