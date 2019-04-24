На 78-й и 90+4-й минутах матча 25-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Краснодар" (1:1) разные решения принял арбитр Алексей Еськов, не решившийся показать вторую желтую карточку Каборе и, наоборот, применивший такую дисциплинарную санкцию к Мартыновичу.

Полузащитник "быков" сыграл безрассудно и грубо против соперника, ударив его плечом в лицо. Но рефери ограничился назначением штрафного удара – Каборе продолжил матч. А вот наказание краснодарского защитника выглядит необоснованным – действия Мартыновича не заслуживали второго предупреждения и последовавшего за ним удаления. (Александр Бобров)