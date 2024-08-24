«Ахмат» — «Химки»: Мирзов открыл счет

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«Химки» вышли вперед в матче против «Ахмата» в 6-м туре РПЛ — 1:0.

На 32-й минуте за подмосковную команду отличился Резиуан Мирзов.