Рябчук пройдет обследование в связи с полученной в матче с «Зенитом» травмой

В «Спартаке» сообщили, что защитник команды Олег Рябчук получил повреждение в матче 6-го тура с «Зенитом» (0:0) и в ближайшее время пройдет обследование в Санкт-Петербурге.

«Олег Рябчук получил повреждение после столкновения в матче с «Зенитом» и поехал на обследование в больницу в Петербурге. Желаем скорейшего восстановления нашему защитнику!» — говорится в заявлении красно-белых.

Рябчук был заменен в перерыве матча. Вместо него во втором тайме на поле вышел Даниил Хлусевич.

«Зенит» (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.