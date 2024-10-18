«Ахмат» — «Факел»: Камилов вновь вывел хозяев вперед

Полузащитник «Ахмата» Владислав Камилов вывел свою команду вперед в матче 12-го тура РПЛ с «Факелом» — 2:1.

Хавбек грозненцев Даниил Уткин исполнил штрафной удар, после чего голкипер воронежцев Александр Беленов отбил мяч и попал корпус Камилова, от которого снаряд и залетел в ворота.