Стали известны составы «Ахмата» и «Динамо» на матч 22-го тура Тинькофф-чемпионата России. В атаке бело-голубых выйдет форвард сборной России Николай Комличенко. В предыдущем туре он поразил ворота «Тамбова» (1:0), забив первый мяч в составе бело-голубых.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Гиголаев, Семенов, Анхель, Глушаков, Ильин, Роши, Раванелли, Харин, Визеу.

Запасные — Гудиев, Мелихов, Нижич, А. Кадыров, Х. Кадыров, Бериша, Митришев, Мбенг, Понсе.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Шунич, Ордец, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Хильемарк, Комличенко, Филипп.

Запасные — Сангаре, Плиев, Рыков, Морозов, Евгеньев, Соснин, Юсупов, Жоаузинью, Каборе, Панченко, Игбун, Нжи.

Трансляция матча «Ахмат» — «Динамо»