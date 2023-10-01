«Ахмат» — «Динамо»: Ковачев вывел грозненцев вперед

«Ахмат» открыл счет в матче 10-го тура РПЛ против «Динамо» — 1:0.

На 21-й минуте отличился Светослав Ковачев, который забил свой первый гол в РПЛ. Ранее 25-летний болгарин отметился голом в матче против «Зенита» (3:3, пенальти 2:4) в FONBET Кубке России.