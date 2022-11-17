Агузаров объяснил неудачный период Игнатьева в «Рубине»

Представитель нападающего Ивана Игнатьева Алан Агузаров в интервью «СЭ» рассказал об уходе из «Рубина».

— Почему период в «Рубине» для Ивана получился не таким удачным?

— Тут целый комплекс причин. Мы изначально очень ошиблись с этим переходом. Но никто не мог заранее это предвидеть. Леонид Слуцкий, один из ведущих российских специалистов, лично проявлял большую заинтересованность в переходе Ивана. У клуба были большие финансовые возможности и задачи, интересные исполнители, которые брались в команду. Вроде как все было в пользу данного варианта.

Но Ваня — тот футболист, которому нужны контакт с тренером, правильные слова, поддержка. Это абсолютно нормально! К сожалению, это было лишь в самом начале, после подписания контракта. Со временем все становилось только хуже. Конечно, это сказывалось на внутреннем состоянии, на уверенности. Плюс добавилась большая семейная трагедия, после чего он попал в эмоциональную яму, стал совершать ошибки. Нам стоило больших усилий выбраться из этого состояния. Первым шагом стало расторжение контракта с «Рубином». Мы достаточно быстро и цивильно согласовали уход с Олегом Яровинским (спортивный директор «Рубина». — Прим. «СЭ») без каких-либо претензий друг к другу.