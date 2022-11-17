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Сегодня, 10:40

Агузаров объяснил неудачный период Игнатьева в «Рубине»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Представитель нападающего Ивана Игнатьева Алан Агузаров в интервью «СЭ» рассказал об уходе из «Рубина».

— Почему период в «Рубине» для Ивана получился не таким удачным?

— Тут целый комплекс причин. Мы изначально очень ошиблись с этим переходом. Но никто не мог заранее это предвидеть. Леонид Слуцкий, один из ведущих российских специалистов, лично проявлял большую заинтересованность в переходе Ивана. У клуба были большие финансовые возможности и задачи, интересные исполнители, которые брались в команду. Вроде как все было в пользу данного варианта.

Но Ваня — тот футболист, которому нужны контакт с тренером, правильные слова, поддержка. Это абсолютно нормально! К сожалению, это было лишь в самом начале, после подписания контракта. Со временем все становилось только хуже. Конечно, это сказывалось на внутреннем состоянии, на уверенности. Плюс добавилась большая семейная трагедия, после чего он попал в эмоциональную яму, стал совершать ошибки. Нам стоило больших усилий выбраться из этого состояния. Первым шагом стало расторжение контракта с «Рубином». Мы достаточно быстро и цивильно согласовали уход с Олегом Яровинским (спортивный директор «Рубина». — Прим. «СЭ») без каких-либо претензий друг к другу.

Зелимхан Бакаев. «Бакаев согласился уйти в «Динамо», но Федун был принципиален: 10 миллионов, и никак иначе». Интервью Алана Агузарова
Иван Игнатьев
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Алан Агузаров
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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