Представитель Шапи Сулейманова заявил, что «Хапоэль» активирует опцию выкупа футболиста

Представитель нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в интервью «СЭ» заявил, что «Хапоэль» Беер-Шева воспользуется опцией выкупа российского футболиста у «Краснодара».

— Магомед-Шапи Сулейманов сейчас в Израиле. Как появился вариант с «Хапоэлем»?

— У меня в Израиле живет мой партнер, благодаря ему и возник этот вариант. Были и другие предложения, но решили остановиться на «Хапоэле». Вице-чемпион Израиля, прогрессирующая лига, еврокубки и, самое главное, тренер, который был очень заинтересован в подписании Шапи.

— После возвращения из Турции рассчитывал ли Шапи закрепиться в составе «Краснодара» или вариант продолжить карьеру в другой команде был приоритетным?

— Знаете, нельзя передерживать футболиста — всегда нужно вовремя отпускать. На определенном этапе Шапи был на карандаше у «Барселоны», «Севильи», «Удинезе» и еще минимум у десятка клубов из топ-5 лиг. Какие-то команды даже присылали официальные запросы. Но «Краснодар» не был заинтересован ни в продаже футболиста за адекватные деньги, ни даже в том, чтобы вести переговоры или хотя бы уведомлять о предложениях самого Шапи. Возвращаясь из Турции в Краснодар, он хотел закрепиться в составе, но «химия» между игроком и клубом была нарушена задолго до этого. Та же его аренда в «Гиресунспор» ведь тоже не случайна.

— Возможно ли возвращение Шапи в «Краснодар»? И планирует ли «Хапоэль» его выкупать?

— В трансферном контракте между клубами четко прописана опция выкупа. «Хапоэль» наверняка ею воспользуется. На сегодняшний день Шапи — один из лидеров команды: забивает, отдает, очень много времени проводит с мячом, постепенно выходит на свой лучший уровень. У клуба стоит задача стать чемпионом в этом году. Надеюсь, так и будет.