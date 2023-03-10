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Агент Жемалетдинова рассказал о состоянии игрока: «Живем добрыми надеждами»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Рифат Жемалетдинов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, рассказал «СЭ» о состоянии игрока.

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов вышел на замену на 83-й минуте матча 18-го тура РПЛ против «Ростова». Это появление на поле стало первым с мая 2022 года.

«Рифат готовится. Надеется, что будет и игровое время, будут повышаться кондиции, тонус, чувство игрового ритма. На данный момент все хорошо, живем добрыми надеждами», — сказал Шпинев «СЭ».

В июне прошлого года хавбек получил травму ахиллова сухожилия на сборах «Локомотива», из-за чего полностью пропустил осеннюю часть сезона-2022/23.

Рифат Жемалетдинов
ФК Локомотив (Москва)
Вадим Шпинев
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