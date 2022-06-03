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Билялетдинов: «Шиманьски был бы хорошим вариантом для «Герты»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о возможных приобретениях главного тренера «Герты» Сандро Шварца.

«Тут напрашивается кандидатура Шиманьски, очень хороший вариант был бы для «Герты». Можно было бы еще россиян присмотреть, но сейчас не та ситуация, чтобы реализовывать такой переход. Есть еще Моро, Варела, Лаксальт. Если кто-то будет интересен, то «Герта» попробует к себе их переманить. Наверняка и селекционный штаб клуба ему предложит своих кандидатов, так что Сандро будет выбирать», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

Шварц возглавил «Герту» 2 июня. 43-летний специалист подписал контракт с клубом до конца июня 2024 года.

Немец тренировал «Динамо» с октября 2020 года. Под его руководством бело-голубые доходили до финала Кубка России и становились бронзовыми призерами чемпионата страны.

Источник: https://betonmobile.ru/rinat-bilyaletdinov-vryad-li-shvarts-priglasit-v-gertu-rossiyan

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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19%

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21%

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Ринат Билялетдинов
Себастьян Шиманьски
ФК Герта
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
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5
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