Яровинский опроверг информацию о расторжении контракта с Бегичем

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в беседе с «СЭ» опроверг новость портала Transfermarkt о том, что защитник казанцев Сильвие Бегич расторг контракт с клубом.

«Информация о том, что Бегич разорвал контракт с «Рубином», не соответсвует действительности. У него не было оснований для этого, в отличие от ситуации с Филипом Уремовичем. В декабре 2019-го года с ним был переподписан контракт, когда команда шла на 13 месте. Уремович при переподписании выдвинул условие, чтобы в контракт был включен пункт о возможности расторжения договора, если клуб вылетит в ФНЛ. «Рубин» тогда пошел ему на встречу. Но у Бегича такого пункта в контракте нет и его соглашение действует ещё сезон».

В прошлом сезоне Тинькофф РПЛ 29-летний защитник провел 19 матчей и забил 1 гол.