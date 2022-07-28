Гонсалес: «Надеюсь, что Мендес будет наслаждаться игрой за ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Марк Гонсалес прокомментировал переход своего соотечественника Виктора Мендеса из «Унион Эспаньолы» в московский клуб.

В четверг, 28 июля, армейцы объявили о подписании контракта с 22-летним полузащитником.

«У меня был очень хороший опыт в России, — приводит слова Гонсалеса AS Chile. — В ЦСКА я встретил замечательных людей. Сначала было немного сложно, из-за языка. Может ли это стать барьером в начале? Там все еще работает переводчик Максим Головлев, который был и при мне. Он русский, но прекрасно говорит по-английски, по-испански и по-португальски, так что проблем с общением у него не будет».

Экс-полузащитник ответил, что ему больше всего запомнилось в российском футболе.

«ЦСКА — великий российский клуб. Дерби со «Спартаком» является невероятным событием, на такие матчи набиралось более 70 тысяч человек. Чем российский футбол отличается от чилийского? Футбол в России сильнее, но Мендес быстро адаптируется. Очень хочу в это верить. Все игроки разные, все зависит от мыслей в голове, потому что адаптация заключается и в повседневной, и в футбольной жизни. Если у вас ясные мысли, то у вас не будет проблем. Я надеюсь, что Мендес будет наслаждаться игрой за ЦСКА и достигать поставленных целей», — сказал он.

В нынешнем сезоне Мендес забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за «Унион Эспаньолу». Также он провел три встречи за сборную Чили.

После двух туров Российской премьер-лиги красно-синие набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице.