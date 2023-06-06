Агент Кожемякина — о будущем защитника: «Мы ведем переговоры с клубами РПЛ»

Агент защитника Олега Кожемякина Андрей Талаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал будущее футболиста.

«На данный момент нет никакой конкретики. Мы ведем переговоры с клубами РПЛ. Будет ли Кожемякин играть точно в клубе высшей лиги? Об этом можно сказать только после подписания контракта. Надеюсь, что будущее игрока решится в ближайшее время», — сказал Талаев «СЭ».

6 июня «Торпедо» объявило об уходе Кожемякина из клуба в связи с истечением срока действия контракта. В сезоне-2022/23 футболист сыграл за клуб 33 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.