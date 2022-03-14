Агент защитника «Локомотива» Едвая ответил на вопрос о возможном отъезде из России

Агент Едвая сообщил, что футболист «Локомотива» останется в России

Агент Никки Вуксан, представляющий интересы защитника «Локомотива» Тина Едвая, ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном отъезде из России.

«Тин Едвай не покинет «Локомотив». Он останется в России», — сказал Вуксан «СЭ».

26-летний хорватский футболист перешел в «Локомотив» из «Байера» летом 2021 года. В этом сезоне Едвай провел в РПЛ 12 матчей и забил 1 гол.

«Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 31 баллом.