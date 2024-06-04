Агент защитника «Балтика» Луны: «Точного решения по будущему футболиста нет»

Даниэль Ямин, агент защитника «Балтика» Диего Луны, поделился мнением о будущем венесуэльского футболиста.

«Будущее Диего? Пока не знаю. Мы посмотрим, что произойдет в ближайшее время. Точного решения нет», — сказал агент «РБ Спорт».

Луна перешел в «Балтику» в январе 2024 года. В прошедшем сезоне 24-летний футболист провел 17 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро. По итогам сезона калининградский клуб вылетел в первую лигу.