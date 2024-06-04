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Сегодня, 11:35

«РБ Спорт»: Ивич готов вернуться в Россию

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сербский тренер Владимир Ивич готов возглавить клуб РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, у 47-летнего специалиста есть несколько предложений из Европы, но сам Ивич хотел бы вновь получить работу в РПЛ.

Под руководством Ивича «Краснодар» провел 48 матчей во всех турнирах, в которых одержал 27 побед, потерпел 10 поражений и 11 раз сыграл вничью. «Быки» завершили осеннюю часть сезона РПЛ-2023/24 на первом месте в турнирной таблице.

Сербский специалист покинул клуб в марте этого года. Вместо него команду возглавил Мурад Мусаев, с которым «Краснодар» финишировал на втором месте в чемпионате России.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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