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Сегодня, 10:03

Агент Языджи — о фотографии с Карраскалем: «Он мне как брат. Ему нравится в ЦСКА»

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Адем Чебеджи и Хорхе Карраскаль.
Фото Соцсети

Футбольный агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, рассказал «СЭ» о фотографии с полузащитником ЦСКА Хорхе Карраскалем в соцсети.

«Он мне как брат. Ему нравится в ЦСКА, он счастлив здесь. Он хочет вернуть свое место в стартовом составе и помочь команде как можно скорее. Мы больше ни о чем не говорили», — сказал Чебеджи «СЭ».

ЦСКА выкупил Карраскаля из «Ривер Плейта» летом прошлого года.

В текущем сезоне 24-летний колумбиец провел 22 матча в РПЛ, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.

Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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