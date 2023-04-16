Агент Медведева рассказал об улучшении состояния вратаря: «Надеюсь, что он зацепит концовку сезона»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы вратаря «Ростова» Никиты Медведева, рассказал «СЭ» о состоянии футболиста.

«Никита сейчас начал вратарские упражнения, но не все пока может выполнять. Он соскучился по футболу. Ждем, когда вернется в общую группу. Надеюсь, что он зацепит концовку сезона, а там уже тренерский штаб будет решать», — сказал Талаев «СЭ».

В сентябре 2022 года Медведев получил травму одной из связок коленного сустава в кубковом матче с «Оренбургом».

В текущем сезоне 28-летний голкипер принял участие в двух матчах FONBET Кубка России за «Ростов» и не пропустил ни одного мяча.