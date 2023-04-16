Даса — о победе над «Пари НН»: «Мы должны радоваться и смотреть в будущее»

Защитник «Динамо» Эли Даса в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу над «Пари НН» в матче 23-го тура РПЛ (3:1).

— «Динамо» провело хорошую игру, забили три мяча. Как чувствуете себе?

— Чувствую себя хорошо, когда выигрываем. Нам еще нужно много чего улучшить. Но самое важное, что мы получили три очка. Мы должны радоваться этому и смотреть в будущее.

— Как оцените игру Ярослава Гладышева. Каждый раз он выходит и создает что-то опасное. Может ли он в следующих матчах претендовать на место в основе?

— В любом случае решать тренеру. Но Гладышев отличный игрок. Он всегда хорошо трудится. Неважно, играет он три минуты или весь матч, он выкладывается на все сто процентов. Рад, что он показал свои навыки на поле.

«Динамо» располагается на 5-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 39 очков за 23 тура.